أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن امتلاك إيران لأسلحة نووية يمثل تهديدًا غير مقبول على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن طهران "خصبت اليورانيوم لمستويات يمكن من خلالها إنتاج سلاح نووي".

وقال ماكرون: "لا يمكننا العيش في عالم تمتلك فيه إيران أسلحة نووية"، داعيًا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف الحوار بشأن برنامج إيران النووي، في إطار الجهود الدبلوماسية لضمان الاستقرار الإقليمي.

ونفى الرئيس الفرنسي أي تورط عسكري لبلاده في التحركات الإسرائيلية، قائلاً: "فرنسا لم تنخرط مع أي نشاط عسكري مع إسرائيل"، مؤكدًا في الوقت نفسه التزام بلاده بالعمل من أجل التهدئة والحلول السلمية.

وفي الشأن الفلسطيني، شدد ماكرون على أن "قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح يُعد شرطًا أساسيًا لاندماج إسرائيل في المنطقة"، في إشارة إلى رؤية فرنسا لحل سياسي يحقق الأمن لجميع الأطراف، بحسب إذاعة "ردارو".