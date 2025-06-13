مجلس الأمن يعتزم عقد جلسة لبحث الضربات الإسرائيلية على إيران

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة في نيويورك في وقت لاحق، اليوم الجمعة، وذلك في أعقاب الهجمات الإسرائيلية المكثفة على إيران، وفقا لمصادر دبلوماسية.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الساعة 3 مساء "19:00 بتوقيت جرينتش" بتوقيت نيويورك، بناء على طلب من روسيا وبتأييد من جانب الصين.

وعادة ما يعجز المجلس عن اتخاذ قرارات بشأن قضايا الشرق الأوسط بسبب حق النقض "الفيتو" الذي تملكه الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل.

وكانت إيران قد تقدمت، في وقت سابق اليوم الجمعة، بطلب رسمي لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، بعثت إيران برسالة عاجلة أدانت فيها الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية وأسفرت عن مقتل عسكريين، ودعت مجلس الأمن إلى الرد على ما وصفته بأنه "العدوان السافر من جانب النظام الصهيوني."