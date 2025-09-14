إدخال 105 شاحنات مساعدات من معبر رفح إلى كرم أبو سالم دعما لغزة

أدخلت الجهات المختصة، اليوم الأحد، 105 شاحنات مساعدات من بوابة معبر رفح البري الفرعية إلى معبر كرم أبو سالم، والمخصصة لإغاثة سكان قطاع غزة.

وأكد مصدر مختص بمعبر رفح البري بشمال سيناء، أنه تم إدخال 105 شاحنات من المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني، محملة بالسلال الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية، مقدمة من منظمات محلية ودول عربية ومنظمات أممية، منها: "15 شاحنة من دولة الإمارات، و50 شاحنة من هيئة الأمم المتحدة، و16 من الهلال الأحمر المصري، وشاحنة قطرية واحدة، و5 شاحنات من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، و18 شاحنة مرسلة للمخيم المصري"، ليبلغ الإجمالي 105 شاحنات.

وأضاف المصدر، أن إجمالي الشاحنات التي دخلت عبر معبر رفح منذ 27 يوليو الماضي وحتى الخميس الماضي بلغ 5605 شاحنات، حملت نحو 35 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية.

ولفت إلى أن مجموع شاحنات الوقود التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ التاريخ ذاته بلغ 17 شاحنة فقط، حملت أكثر من 750 طنًا من السولار اللازم لتشغيل المستشفيات.

ووفق إحصائيات رسمية سابقة، بلغ عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى توقف المساعدات في 27 مارس الماضي 37412 شاحنة متنوعة، إلى جانب 28584 طنًا من الغاز، و60345 طنًا من السولار، و1266 طنًا من البنزين.