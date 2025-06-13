رابطةُ العالم الإسلامي تُدين الاعتداءات الإسرائيلية على إيران

أدانَتْ رابطةُ العالم الإسلامي، ومقرها في مكة المكرمة، اليوم الجمعة، الاعتداءات الإسرائيلية على إيران.

وأكدت الرابطة في بيان لها اليوم، "خطورة انتهاك سيادة الدول والقانون الدولي وتداعيات ذلك على السلم والأمن الدوليين".

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، في وقت سابق اليوم: "بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على إيران"، ووصفتها" بأنها انتهاك سافر لسيادة إيران وأمنها، ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية".

وأكدت المنظمة، "أن هذا التصعيد يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة"، داعية "المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والسياسية تجاه هذا العدوان، والتحرك العاجل والحازم لوقفه".

وشنت إسرائيل، فجر اليوم هجوماً جوياً واسع النطاق على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان.

وأسفرت الغارات عن مقتل القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس هيئة الأركان محمد باقري، وقائد مقر خاتم الأنبياء العسكري اللواء غلام علي رشيد، إلى جانب آخرين بينهم مسئولون عسكريون وعلماء نوويون، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية وإيرانية.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، بأن 200 مقاتلة شاركت في تنفيذ الهجوم، وتم استخدام 300 قنبلة لاستهداف أكثر من 300 موقع داخل إيران، أبرزها منشآت نووية ودفاعية.