وزير: فحوصات الحمض النووي ضرورية لتحديد ضحايا تحطم الطائرة الهندية

قالت السلطات الهندية يوم الخميس إن تحديد العدد الدقيق لضحايا تحطم الطائرة في أحمد آباد سيتطلب فحوصات الحمض النووي (دي إن إيه).

وبعد ساعات من تحطم رحلة الخطوط الجوية الهندية إيه 171 بعد وقت قصير من إقلاعها متجهة إلى مطار جاتويك بلندن، صرح وزير الداخلية أميت شاه للصحفيين بأن الخبر السار هو نجاة واحد من بين 242 شخصا كانوا على متنها.

وقال شاه إنه التقى بالمواطن البريطاني في المستشفى.

وأضاف:"سيجري الإعلان عن عدد الضحايا بعد تأكيد الحمض النووي".

وذكرت صحيفة "ذا نيو إنديان إكسبريس"، نقلا عن الشرطة، أن الرجل البريطاني كان الناجي الوحيد.

ووفقا للسلطات، لا يمكن معرفة العدد الدقيق لضحايا تحطم الطائرة في الهند على وجه اليقين إلا بعد مقارنات الحمض النووي.

وقال شاه إن الطائرة كانت مزودة بـ 125 ألف لتر من الوقود. وفي ظل درجات الحرارة المرتفعة، كانت فرص النجاة من التحطم ضئيلة.

ووفقا للوزير، اكتمل انتشال الجثث في موقع التحطم نفسه تقريبا في وقت متأخر من المساء، مع جمع عينات الحمض النووي من الأقارب.

وكان متحدث باسم الشرطة قد أكد سابقا انتشال 204 جثث من موقع الحادث.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن عدد الضحايا الذين لاقوا حتفهم على الأرض، عندما تحطمت الطائرة في مرفق سكني لطلاب كلية طب.