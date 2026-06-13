جوريتسكا مطلوب في الدوري الأمريكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر تقرير إعلامي أن فريق شيكاجو فاير الأمريكي لكرة القدم، يسعى للتعاقد مع لاعب خط الوسط الألماني ليون جوريتسكا.

وذكر تقرير نشره موقع "ذي أثلتيك" الإخباري أن الفريق الأمريكي في مفاوضات لضم صفقة كبيرة ثانية ، بعدما اقترب من التعاقد مع زميله السابق في بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي، الذي من المقرر أن يزور شيكاجو في عطلة نهاية الأسبوع وسط مفاوضات لإبرام الصفقة.

وأنهى جوريتسكا مسيرته مع بايرن بعد نهاية الموسم المنقضي، وينتهي عقده مع بايرن بنهاية الشهر الجاري.

ولكن وفقا لتقارير إعلامية، فإن العديد من الأندية الأوروبية، من بينهم ميلان، مهتمة بضم اللاعب.

وفاز جوريتسكا، الذي يتواجد مع المنتخب الألماني في الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم، بسبعة ألقاب للدوري الألماني ولقب لدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ.

ولعب جوريتسكا وليفاندوفسكي سويا في بايرن ميونخ في الفترة من 2018 إلى 2022. ويسعى ليفاندوفسكي للانتقال للولايات المتحدة بعد رحيله من برشلونة.