قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الحرارة تشهد ارتفاعًا اليوم، بمعدل يتراوح بين درجتين إلى 3، مقارنة بأمس الجمعة، لتتراوح العظمى على القاهرة ما بين 35 إلى 36 درجة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح السبت، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية، وتشهد زيادة لفترات سطوع الشمس، الأمر الذي يساعد على ارتفاع درجات الحرارة.

ونوهت أن البلاد تشهد زيادة في نسب الرطوبة خلال تلك الفترة، إذ تصل العظمى المحسوسة على القاهرة إلى 38 درجة، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أن الأجواء معتدلة ليلًا على أغلب الأنحاء، ومائلة للحرارة بمحافظات الصعيد، متوقعة أن تتراوح الصغرى على القاهرة ما بين 23 إلى 24 درجة.

وذكرت أن بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات الصعيد والبحر الأحمر تشهد اليوم، نشاطًا للرياح بسرعات تتراوح ما بين 25 إلى 35 كم / الساعة، يساعد على تقليل الإحساس بالرطوبة ليلًا واعتدال الأجواء خاصة في الأماكن المفتوحة والمدن الجديدة.

ولفتت إلى أن الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تعد الظاهرة الجوية المؤثرة خلال حالات الاستقرار، قائلة إنها غير مؤثرة على حركة المرور، وتختفي بمجرد سطوع أشعة الشمس.

وأكدت أن الطقس مستقر على مدار الأسبوع الجاري، إذ تعد درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، وتتراوح العظمى على القاهرة ما بين 33 إلى 35 درجة.

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء غطاء واقٍ للرأس عند الخروج من المنزل فترة الظهيرة، وارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون، وشرب المياه والسوائل على مدار اليوم، والمتابعة الجيدة للنشرات الجوية.