صفقة جريزمان تفتح الطريق أمام موجة من الصفقات الكبيرة في الميركاتو

فيما فرضت صفقة انتقال المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد الإسباني إلى برشلونة الإسباني نفسها بقوة على سوق انتقالات اللاعبين هذا الصيف نظرا لكونها من أكبر الصفقات ، يترقب المتابعون للميركاتو الصيفي نشاطا كبيرا وصفقات كبيرة أخرى هذا الصيف.

ويرى كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني أن صفقة جريزمان كانت مثل قطعة "الدومينو" الأولى وأنه سقوطها أو حدوثها سيفتح الطريق أمام باقي القطع أو الصفقات سواء في إسبانيا أو في أوروبا بشكل عام.

وأشارت العديد من التقارير في الآونة الأخيرة إلى أن البرازيلي نيما ردا سيلفا قد يعود إلى برشلونة هذا الصيف بعد موسمين قضاهما في باريس سان جيرمان الفرنسي كما يتأهب ماتياس دي ليخت قائد أياكس الهولندي للانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.

ويسعى بايرن ميونخ جاهدا إلى ضم اللاعب الألماني الدولي ليروا ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي فيما يحيط الغموض بمستقبل الفرنسي بول بوجبا مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال رومينيجه قبل أيام : "قطعة دومينو واحدة يجب أن تسقط. الكرة الأوروبية تنتظر هذا. بمجرد حدوث هذا ، ستتبعها العديد من صفقات انتقال اللاعبين".

وبخلاف ساني ، ذكرت بعض التقارير أن بايرن يسعى للتعاقد مع عثمان ديمبلي الذي قد يلجأ برشلونة لبيعه من أجل الحصول على عائد مالي جيد خشية انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

كما قد يلجأ برشلونة لبيع الكرواتي إيفان راكيتيتش والبرازيلي فيليب كوتينيو.

وأصبح جريزمان أمس الجمعة رابع الصفقات الكبيرة لبرشلونة في سوق الانتقالات هذا الصيف بعد فرانكي دي يونج لاعب خط وسط أياكس ونيتو حارس مرمى بلنسية الإسباني وإيمرسون مدافع أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

وأنفق برشلونة أكثر من 230 مليون يورو (259 مليون دولار) في سوق الانتقالات هذا الصيف كما يحتاج إلى مبلغ هائل إذا أراد استعادة نيمار إلى صفوفه حيث انتقل اللاعب قبل عامين إلى باريس سان جيرمان مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والذي بلغ 222 مليون يورو.

وسدد برشلونة 120 مليون يورو إلى أتلتيكو مدريد هي قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم جريزمان الذي توج مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018 بروسيا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الرياضية في عنوان صفحتها الأولى اليوم السبت : "جريزمان وقع أخيرا".

كما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية الرياضية المقربة من نادي برشلونة ، في عنوانها اليوم السبت ، "الآن ، نعم !" وذلك بحروف ضخمة إضافة لصورة كبيرة لجريزمان بقميص برشلونة.

وأشارت "سبورت" بهذا إلى رفض جريزمان الانتقال إلى برشلونة في صيف 2018 عندما وقع على العقد الجديد مع أتلتيكو مدريد.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية الرياضية رغبة أتلتيكو في الحصول على 80 مليون يورو إضافية وأن النادي سيشكو برشلونة إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ويتخذ إجراءات قانونية ضد النادي الكتالوني.

واحتج أتلتيكو ، في بيان له ، على صفقة انتقال جريزمان إلى برشلونة مشيرا إلى أن المقابل المالي البالغ 120 مليون يورو ليس كافيا للاستغناء عن اللاعب الذي يمتد عقده مع الفريق حتى 2023 .

وذكر أتلتيكو أن جريزمان وبرشلونة اتفقا على الصفقة قبل شهر عندما كانت قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب 200 مليون يورو قبل أن تتراجع القيمة إلى 120 مليون يورو في أول يوليو الحالي.

وقال إنريكيو سيريزو رئيس نادي أتلتيكو : "النادي أصدر هذا البيان لأنه يمتلك الدليل".

ولم يكشف أتلتيكو حتى الآن عن خطواته بشأن هذا الأمر. وقال سيريزو : أشعر بخيبة الأمل تجاه سلوك اللاعب. أراد الرحيل عن صفوف الفريق وأبلغنا بهذا في الدقيقة الأخيرة".

وانتقد إيرنست فولش مدير صحيفة "سبورت" صلوك أتلتيكو قائلا : "أمر سخيف أن تنكر على فريق شيئا تقوم به أنت نفسك" في إشارة إلى أن العديد من ومنهم أتلتيكو تستغرق وقتا بين التفاوض وإتمام التعاقد.

وكان أتلتيكو باع مدافعه لوكس هيرنانديز إلى بايرن ميونخ مقابل 80 مليون يورو ورودريجو هيرنانديز إلى مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل نحو 70 مليون يورو فيما أنفق 126 مليون يورو على ضم المهاجم جواو فيليكس من بنفيكا البرتغالي.

وتعاقد ريال مدريد الإسباني مع البلجيكي الدولي إيدن هازارد من تشيلسي الإنجليزي مقابل نحو 100 مليون يورو بخلاف بنود إضافية كما ضم الريال المهاجم الصربي لوكا جوفيتش من إنتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو كما ضم فيرلان ميندي من ليون الفرنسي بنفس المقابل.

وقال رومينيجه إن المقابل المالي الذي يقترب من 100 مليون يورو أصبح عاديا تماما في الوقت الحالي وأن أندية الدوري الإنجليزي الثرية ستبرم عدة صفقات كبيرة في الفترة المقبلة.

وما زال رودريجو هيرنانديز هو الصفقة الأكبر في الصيف الحالي حتى الآن فيما أنفق مانشستر يونايتد 56 مليون يورو لضم آرون وان بيساكا من كريستال بالاتس كما ضم توتنهام الإنجليزي اللاعب تانجي ندومبلي من ليون الفرنسي مقابل 60 مليون يورو.