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تبدأ مساء اليوم بالاسكندرية فاعليات الدورة الثامنة للمؤتمر القمة الأورومتوسطية للسياحة ميدي تورز التي تستضيفها مصر لأول مرة.

تشرف غرفة الاسكنرية على المؤتمر لترأسها اتحاد غرف البحر الأبيض اسكامي في دورته الحالية ودعما من برنامج الاتحاد الأوروبي ابسوميد.. صرح بذلك إيهاب الجندي عضو مجلس إدارة شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالأسكندرية.

وقال إن جلسات المؤتمر مستمرة حتى يوم غد لمناقشة الترويج لقطاعات السياحة غير الشاطئية لدعم اقتصاديات مدن البحر الأبيض عامة وفي غير موسم الصيف خاصة مع التركيز على تنمية السياحة البيئية والتسويقية واليخوت والذوق وكذلك بحث تطبيقات البرامج المستحدثة لمشاريع غرفة الإسكندرية المدعوم من الاتحاد الأوربي وتفعيل التسويق الإلكتروني واستعراض آليات التمويل للبنوك وصناديق التنمية وهيئات معونة القطاعات السياحية.

يحضر المؤتمر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية وسفير الاتحاد الأوربي ورؤساء اتحاد الغرف السياحية المصرية والاوربية والغرفة العربية الألمانية وأكثر من ٣٠٠ مسئول من قيادات السياحة العربية والأجنبية.