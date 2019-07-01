محترف أمريكي يدعم سلة الأهلي في الموسم الجديد

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حصل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي على توقيع الأمريكي أليكس يونج، اليوم السبت، لمدة موسم واحد، لتدعيم الفريق بالموسم الجديد

كما أعلن الأهلي عن التعاقد مع إسماعيل نجم الزمالك السابق والمحترف في دوري الجامعات الأمريكي بعقد لمدة موسمين.

ويعد أليكس يونج رابع لاعب أمريكي يرتدي قميص النادي الأهلي، حيث تعاقد النادي الأحمر مع كوينتن دودجيت وتود أوبراين في الموسم الماضي ، وريجي هولمز على سبيل الإعارة لدعم الفريق بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن ينضم يونج لتدريبات الأهلي نهاية شهر أغسطس بعد انتهاء مشاركته مع فريقه في نهائيات الدوري الصيني.

وعلمت «الشروق» أن الأهلي بقيادة أشرف توفيق مدرب الفريق قد حسم صفقة أخرى من طلائع الجيش، في إطار تدعيمات سلة الأهلي للدوري الجديد

الجدير بالذكر أن الأهلي حصل على توقيع ثنائي الشرقية للدخان محمد عزت ومحمود الشرشابي منذ عدة أشهر.