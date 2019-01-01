نائبة ليبية: الدور التركي المشبوه في ليبيا يتسبب في سقوط الضحايا

أكدت عضو مجلس النواب الليبي ابتسام الربيعيي أن الدور التركي المشبوه في لبيبا عبر دعم المليشيات بالسلاح والأموال أصبح معروفا لدى الجميع، ويتسبب في سقوط الضحايا وينعكس بشكل سلبي على أمن ليبيا واستقرارها.

وأضافت الربيعيي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش زيارتها ضمن وفد برلماني ليبي إلى مصر - : "إن الدور التركي في دعم المليشيات في ليبيا هدد حياة المواطنين وتسبب في سقوط العديد من الدماء"..مؤكدة أن الأولوية الآن في ليبيا تتمثل في القضاء على الإرهاب..منوهة بأهمية الدور المصري في دعم ومسانده الشعب الليبي والحفاظ عليه.

وتابعت: "إننا كأعضاء بمجلس النواب الليبي نتطلع إلى دور مصر والبرلمان في مساندتنا على الصعيدين الدولي والإفريقي"، مشيرة إلى أهمية المكانة التي أصبحت تتمتع بها مصر في المجتمع الدولي في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت الربيعيي إلى أن زيارة الوفد البرلماني الليبي إلى مصر تعكس مدى عمق العلاقات بين البلدين وحرص الجانب المصري على دعم ليبيا، والاستماع إلى أعضاء البرلمان الليبي حول مستجدات الأوضاع.