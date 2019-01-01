وصول أول قطار محمل بالمياه لتشيناي الهندية التي تعاني من الجفاف

وصل أول قطار محمل بالمياه إلى مدينة تشيناي الهندية التي تعاني من الجفاف، وهي مدينة صناعية، يبلغ عدد سكانها 5ر4 مليون نسمة، يعانون من نقص كبير في المياه منذ أشهر.



وقال مسؤول بالسكك الحديدية إن القطار المكون من 50 عربة وصل إلى المدينة الساحلية الجنوبية الشرقية وعلى متنه 5ر2 مليون لتر من المياه، الجمعة، ومن المتوقع تسيير المزيد من تلك القطارات يوميا، اعتمادا على الأماكن المتاحة لحركتها.



واستغرق القطار حوالي خمس ساعات للسفر مسافة 217 كيلومترا من منطقة جولاربيتاي إلى محطة فيلافاكام بمدينة تشيناي.



وتم نقل المياه من خزان "ميتور"، وهو واحد من أكبر الخزانات في الهند.



تواجه تشيناي وضواحيها أزمة مياه منذ أكثر من أربعة أشهر.



وكانت الخزانات التي توفر إمدادات المياه بشكل منتظم إلى مدينة تشيناي قد جفت هذا الصيف.



وخفضت إدارة خدمات المياه بمدينة تشيناي إمدادات مياه الأنابيب بواقع حوالي 40 بالمئة، وتستخدم حاليا الشاحنات لتوزيع إمدادات محدودة من المياه يوميا.



وأجبر هذا النقص بعض المدارس على إغلاق أبوابها وطلبت العديد من الشركات من الموظفين العمل من المنزل. وتقوم الفنادق بتقديم حصص من المياه للنزلاء.



ويقضي الكثير من السكان ساعات طويلة في طوابير للحصول على المياه من شاحنات تديرها الحكومة.



ويتعين عليهم دفع ما يصل إلى 5000 روبية (73 دولارًا) مقابل شاحنة مياه من مقاولين من القطاع الخاص، حسبما ذكرت قناة "إن.دي.تي.في" التلفزيونية الإخبارية.



تسعى حكومة تاميل نادو ، وعاصمتها تشيناي، إلى ضمان توفير حد أدنى من الإمدادات يصل إلى 525 مليون لتر يوميا للسكان ، علما بأن المدينة تحتاج ما يقدر بنحو 830 مليون لتر من المياه يوميًا.



وتهطل أمطار موسمية على المنطقة فقط في أكتوبر-ديسمبر ومن غير المتوقع أن يتحسن الوضع في الوقت الحالى.