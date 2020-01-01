494 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا في الجزائر

سجلت الجزائر، اليوم الاثنين، رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، بعدما رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 494 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 11 إصابة عن اليوم السابق.

وارتفع مجموع الإصابات إلى 19 ألفا و689 موزعة عبر كل مدن البلاد، بحسب ما ذكره جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا.

وأعلن فورار، تسجيل 7 وفيات جديدة بتراجع حالة واحدة عن حصيلة اليوم السابق، ليصبح إجمالي الوفيات 1018.

كما أشار إلى تسجيل 276 حالة تعافي، ليبلغ مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 14019، بينما يتواجد 61 مريضا في العناية المركزة.