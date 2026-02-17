المنظمة الدولية للهجرة تحذر من نزوح الآلاف في أوكرانيا إثر استمرار استهداف البنية التحتية للطاقة

حذرت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة "إيمي بوب"، من أن نحو 325 ألف عائد أوكراني قد ينزحون مجددا في الأشهر المقبلة، في وقت تستمر فيه الهجمات المتواصلة على البنية التحتية للطاقة، ما يشكل ضغطا على الظروف المعيشية لملايين الأشخاص في أوكرانيا.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت "إيمي بوب"، إنه بدون دعم مستمر من قبل المنظمة الدولية، تهدد انقطاعات الطاقة بإجبار العائلات على ترك منازلها مرة أخرى وتقويض عودتهم التي تحققت بشق الأنفس.

وأضافت المديرة العامة لمنظمة الدولية للهجرة، قائلة إنه بعد 4 سنوات من الحرب، لا يمكن للصمود وحده أن يعين العائلات على تجاوز شتاء آخر من انقطاع التيار الكهربائي ودرجات الحرارة المتجمدة، السكن الآمن والطاقة والخدمات الأساسية ليست ترفا، بل هي أساسية لسلامة الأشخاص وبقائهم وكرامتهم.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة بأنه حتى يناير 2026، كان في أوكرانيا 3.7 مليون نازح داخليا، وأنه منذ تصاعد الحرب، عاد أكثر من 4.4 مليون شخص، بمن فيهم أكثر من مليون شخص عادوا من الخارج، مؤكدة أنه رغم ذلك لم يتمكن جميع من عبروا الحدود عائدين إلى أوكرانيا من العودة إلى ديارهم، إذ لا يزال 372 ألف شخص نازحين داخليا داخل البلاد.

وحثت "إيمي بوب"، المجتمع الدولي على تكثيف جهود تجهيز المناطق الشتوية، وإصلاح المساكن، ودعم سبل العيش، وتقديم خدمات متكاملة للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، لا سيما في المناطق المتضررة بشدة والمناطق ذات معدلات العودة المرتفعة، لمنع مزيد من النزوح.

وذكَّرت بأنه منذ عام 2022، قدمت المنظمة استجابة واسعة النطاق على مستوى البلاد للأزمة الأوكرانية، حيث دعمت ما يصل إلى 6.9 مليون شخص داخل البلاد، بشكل مباشر وغير مباشر، بالإضافة إلى ملايين آخرين في 11 دولة مجاورة.