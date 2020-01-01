فلوريدا تسجل رقما قياسيا جديدة بإصابات كورونا بأكثر من 15 ألف حالة في يوم واحد

سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا، الأحد، بأكثر من 15 ألف حالة جديدة في يوم واحد.

وأعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 15300 حالة إصابة بكوفيد19، في أكبر زيادة يومية تشهدها أي ولاية أمريكية أثناء الجائحة.

وتعد فلوريدا، التي سجلت 269811 حالة إصابة منذ بداية الجائحة، بؤرة ساخنة لفيروس كورونا. وتقود ولايات أخرى الزيادة في عدد الإصابات الإجمالية في البلاد، بما في ذلك كاليفورنيا وأريزونا وتكساس.

يشار إلى أن الولايات المتحدة لديها حاليا أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم عند 2ر3 مليون حالة، كما توفي أكثر من 135 ألف شخص.