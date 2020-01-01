في تصريح للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية يوم الأحد 12 يوليو، قال إنه سيصدر قرارًا بعدم منح تراخيص للسيارات الجديدة إلا وهي تعمل بالغاز الطبيعي، "لن نرخص السيارات إلا بغاز من حقنا كدولة ننظم شؤون حياة شعبنا".

وأكد الرئيس، أهمية تحويل السيارات بالعمل بالغاز بدلاً من الوقود، للفوائد التى ستعود على البلاد وشعبها.

وعند النظر في فوائد الغاز الطبيعي في المركبات والسيارات، تشدد معظم الأبحاث على التكلفة المنخفضة للغاز والتوفير الكبير للتكاليف بالمقارنة مع الديزل أو البنزين، ولكن ماذا عن الفوائد البيئية؟

هناك العديد من الفوائد البيئية لاستخدم الغاز الطبيعي، وفقاً لموقع شركة "دومي انيرجي" وهي شركة مستقلة للنفط والغاز يتم تداولها علنًا في بورصة السويد، ويقع مقرها في هيوستن بولاية تكساس الامريكية، ومكتب الامتثال في ستوكهولم بالسويد.

-تخفيض التكاليف

في بداية المشروع، هناك زيادة في تكلفة رأس المال الأولية المرتبطة بشراء أو تحويل الغاز الطبيعي المضغوط من محركات الديزل أو البنزين، ولكن هناك أيضًا وفورات ضريبية يمكن أن تعوض هذه التكاليف.

لماذا الغاز الطبيعي؟

في حين أن هذه المدخرات كبيرة لتحفيز الشركات والأفراد على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، فإن الفوائد البيئية ضد البنزين والديزل مهمة حقًا:

-صديقة للبيئة

فقد أظهرت محركات الغاز الطبيعي المتوسطة والثقيلة المتاحة تجاريًا انخفاضًا في الجسيمات بنسبة تزيد عن 90% وأكثر من 50 % في أكاسيد النيتروجين بالنسبة لمحركات الديزل التجارية.

كما تنتج محركات الغاز الطبيعي ما يصل إلى 25% أقل من الغازات الدفيئة التي تساهم في الاحتباس الحراري.

-السلامة

هناك فائدة أخرى للغاز الطبيعي وهي أنه في حالة التسرب، يتبدد الغاز الطبيعي في البيئة وينتشر ويتلاشى، في حين أن الوقود السائل يمكن أن يلوث مصادر المياه لدينا ويصعب معالجته.

وفي حالة اصطدام السيارة، فإن هذا الانتشار يجعل موقع الحادث أكثر أمانًا، مقارنة باستخدام البنزين القابل للاشتعال.

-الحد من الضوضاء

تعمل محركات الغاز بشكل أكثر هدوءًا من محركات الديزل الشائعة، لذا فالتلوث الضوضائي من مزايا الغاز الطبيعي الواضحة تمامًا وعلى عكس غيرها الأقل وضوحًا.