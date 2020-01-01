ميركل ترى إمكانية إبرام اتفاق بشأن صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي من كورونا بعد محادثاتها مع كونتي

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، عن اعتقادها بإمكانية إبرام اتفاق جوهري بشأن الهيكل الأساسي لصندوق مساعدات التعافي من فيروس كورونا التابع للاتحاد الأوروبي.

ودعت ميركل بعد محادثاتها مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الاثنين بقصر الضيافة الحكومي "ميسبرج" شمالي برلين، إلى بذل جهد مشترك من جانب التكتل للخروج بقوة من الكارثة الإنسانية والعواقب الاقتصادية للجائحة.

وقالت ميركل إن ألمانيا لديها مصلحة في سوق داخلية تعمل بشكل صحيح ، تماما مثل الدول الأعضاء الأخرى ، ودعت إلى إجراء المحادثات المعلقة في بروكسل بروح من الصداقة والوحدة .

وأضافت ميركل أن صندوق التعافي يجب أن يكون ضخما ولا يمكن خفض حجمه: "إن المهمة كبيرة ولهذا السبب يجب أن تكون الاستجابة كبيرة أيضا".

تجدر الإشارة إلى أن لقاء ميركل بكونتي حلقة في سلسلة اجتماعات تجريها المستشارة قبل القمة المقرر عقدها يومي 17 و 18 يوليو الجاري في بروكسل، لبحث خطوط حل وسط لبرنامج السيطرة على الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا، والذي يُقدر بالمليارات، إلى جانب الإطار المالي للاتحاد الأوروبي خلال الأعوام المقبلة.

ومن المقرر أن تستقبل ميركل غدا الثلاثاء رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

يذكر أن ألمانيا تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.