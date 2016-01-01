كيف ساهم عفو ترامب عن صديقه المدان في زيادة الاضطرابات بواشنطن؟

خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبة السجن الصادرة بحقّ صديقه روجر ستون الذي حُكم عليه في فبراير الماضي بالسجن لمدة 40 شهراً في إطار التحقيق حول تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي فاز فيها ترامب بالرئاسة في 2016، بحسب يورو نيوز.

وفي مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يوم السبت، دافع المدعي الخاص في قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة، روبرت مولر، ذعن التحقيق الذي أجراه واصفا إياه بأنه كان ذا "أهمية قصوى" بينما نفى اتهامات البيت الأبيض له بأنه كان مجرد مسعى لاستهداف ترامب والمقربين منه.

وكتب مولر في مقال بجريدة واشنطن بوست قائلا: "تمت ملاحقة ستون قضائيا وأدين لأنه ارتكب جرائم على الصعيد الفدرالي لكنه لا يزال مجرما مدانا، وبشكل محق".

* توتر في الكونجرس

تقول صحيفة لوس أنجلوس تايمز في تقريرها المنشور، يوم الاثنين، إن قرار الرئيس ترامب زاد من حدة الاضطرابات السياسية في واشنطن ما أثر على سياسيي البرلمان والناخبين السمر في الولاية خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

حيث كثف الديموقراطيون وسناتوران جمهوريان ضغوطهم على ترامب منتقدين تدخله مجددا في النظام القضائي لمساعدة حليف له.

كما آثار تدخل ترامب في قضية جنائية تتعلق بسلوكه في الانتخابات السابقة، انتقادات شديدة يوم السبت من الديمقراطيين وعدد قليل من الجمهوريين، مع دعوات لإجراء تحقيقات وتشريعات.

ووصفت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين المعارضين، ذلك القرار بأنه عمل فظيع مذهل، قائلة إن هناك حاجة إلى تشريع يمنع الرئيس من العفو أو تخفيف عقوبة شخص تصرف لحماية هذا الرئيس من المقاضاة.

إلى ذلك وصف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب آدم بي شيف، القرار بأنه مسيئ لسيادة القانون ومبادئ العدالة.

وعاد منافس ترامب الديمقراطي، جو بايدن، إلى الظهور بإعادة نشره لتغريدة منذ عام 2019 قال فيها: "ترامب أحاط نفسه بأشخاص يخرقون قوانيننا لا ينبغي أن نفاجأ بأنه فوق القانون".

وبينما يحدث ذلك بقى الجمهوريون صامتين إلى حد كبير بشأن القضية، ومترددين مرة أخرى في الدخول في تحدي ضد رئيس لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين ناخبي الحزب الجمهوري، ولم يجرؤ منهم إلا إثنين على التحدث ونقد القرار.

* ترامب واتهامات ضد خصومه السياسيين

في يوم السبت وجه ترامب اتهامات ضد خصومه السياسيين، وكتب على تويتر يقول: "تم استهداف روجر ستون من قبل مطاردة ساحرة غير شرعية لم يكن يجب أن تحدث".

وتابع: "أن الجانب الآخر هو المجرمين، بما في ذلك بايدن وأوباما الذين تجسسوا على حملتي وتمت الإشادة بهم".

يأتي ذلك فيما احتفل أنصار ترامب بما فيهم الجمهوريون بقرار تخفيف الحكم على صديق ترامب البالغ من العمر 67 عامًا الذي أدين بجرائم بما في ذلك الكذب على الكونجرس لحماية الرئيس وكان من المقرر أن يقدم إلى السجن يوم الثلاثاء، حيث اعتبر مؤيدو ترامب أن العفو انتصارًا على ما وصفوا بأنه تجاوز في النيابة العامة "الدولة العميقة".

* خطوة مدمرة سياسيا

حذر مجموعة من كبار مستشاري الرئيس، من أن القرار سيكون مدمرا سياسيا ذاتيا، لأن ستون أدين بارتكاب 7 جرائم.

* مبدأ الرحمة لأصدقاء ترامب مطروح دائما

لطالما طرح ترامب فكرة الرحمة والعفو عن صديقه ستون، وكذلك عن شركاء آخرين مدانين بارتكاب جرائم، بما في ذلك مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين ورئيس الحملة السابق بول مانافورت، والذي اعتبره البعض في حد ذاته تلاعبًا من خلال تشجيعهم على عدم التعاون مع المدعين.