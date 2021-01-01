الحكومة الإيرانية تؤكد إعادة جنود أفغان لجأوا إليها بعد هجوم لطالبان

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن إيران أعادت عددا من القوات الأفغانية التي لجأت مؤخرا إليها بعد هجوم شنته عناصر من حركة طالبان على مناطق واقعة غربي البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن ربيعي القول، إن إعادة القوات تمت عبر التنسيق مع الحكومة المركزية في أفغانستان.

وتعليقا على الهجمات المتزايدة التي تشنها طالبان، وسيطرتها على المزيد من المناطق في أفغانستان، قال ربيعي إن "هناك استعدادا في إيران من قبل جميع الأجهزة المعنية، وتم التخطيط لسيناريوهات مختلفة تجاه التحركات الأخيرة في أفغانستان، وتم اتخاذ التدابير اللازمة بشأن حراسة الحدود".

ومنذ بدأت القوات الدولية الانسحاب من أفغانستان مطلع مايو الماضي، استولى مسلحو طالبان على نحو ربع مناطق البلاد ودخلوا إلى العديد من عواصم الأقاليم.