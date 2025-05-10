أكد محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك أن جوزيه بيسيرو، المدير الفني السابق للفريق الأول كان يحاول تطبيق أفكاره مع الأبيض، مُشيرًا إلى أنه جاء في توقيت صعب.

وقال محمود حمدي الونش في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "جوزيه بيسيرو مدرب جيد، ولديه فكر كان يحاول تطبيقه معنا، لكنه جاء في توقيت صعب".

وأضاف: "جوسفالدو فيريرا وكريستيان جروس من أفضل المدربين، وعندما كنت صغيرًا في السن كنت أتعلم منهما كثيرًا، وساعدوني على التطور".

وأتم محمود حمدي الونش تصريحاته قائلًا: "كريستيان جروس مدرب غير لين في المعاملة، ويحتاج إلى تعامل خاص من اللاعبين الكبار في الفريق لعدم حدوث أي أزمات معه".

وكان نادي الزمالك قد أعلن قبل عدة أيام إقالة جوزيه بيسيرو من تدريب الفريق الأول، مع تعيين أيمن الرمادي، مديرًا فنيًا جديدًا، لاستكمال الموسم الجاري.