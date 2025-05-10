بوتين لنظيره الفلسطيني: غزة تعيش كارثة إنسانية وحظر المساعدات يفاقم الأوضاع

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية، وإن موسكو تراقب الأحداث المأساوية في الأراضي الفلسطينية، وتحاول أن تقدم يد العون، محذراً من أن يؤدي حظر وصول المساعدات الإنسانية للقطاع إلى تفاقم الأوضاع.

وأضاف بوتين لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن التسوية المستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ممكنة على أساس مبدأ الدولتين لشعبين.

وتابع: "لطالما كنا على قناعة بأن السلام المستدام في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا على أساس قانوني دولي معترف به، والذي يفترض إنشاء دولتين لشعبين". بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

واعتبر الرئيس الروسي أن قرارات حظر وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تفاقم الوضع في المنطقة، واصفاً الوضع بأنه "مقلق للغاية



