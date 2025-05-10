مصدر حكومي هندي: باكستان خرقت وقف إطلاق النار

قال مصدر حكومي هندي، إن باكستان خرقت وقف إطلاق النار الذي تم التوصّل إليه اليوم السبت بعد أربعة أيام على مواجهة عسكرية حدودية بين البلدين،

وأفادت وكالة فرانس برس، بسماع دوي انفجارات قوية مساء السبت في سريناغار، كبرى مدن الشطر الهندي من كشمير (شمال غرب)، حيث انقطعت التغذية بالتيار الكهربائي.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، عبر منشور على منصة "إكس"، التوصل إلى اتفاق بين الهند وباكستان لوقف الاشتباكات والعمليات العسكرية.

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، اتفاق الهند وباكستان على وقف كامل وفوري لإطلاق النار.

وكتب عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»: «بعد ليلة طويلة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسعدني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف كامل وفوري لإطلاق النار».

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في بلدة باهالغام بإقليم "جامو وكشمير" الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.