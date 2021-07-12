التموين: افتتاح أكبر منطقة لوجستية بالغربية أكتوبر المقبل

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه سيتم افتتاح أكبر منطقة لوجيستية بمحافظة الغربية في أكتوبر المقبل على مساحة 82 فدانًا باستثمارات تصل إلى 7 مليارات جنيه، موضحًا أنها ستوفر 40 ألف فرصة عمل لمواطني المحافظة والمحافظات المحيطة وتضم 18 نوع من الأنشطة التجارية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن المناطق اللوجيستية تستغرق من 3 إلى 4 سنوات، ذاكرًا أن نسب تنفيذها وصلت إلى 60 و70% بالنسبة لـ 18 مشروعًا في 11 محافظة.

وأوضح أن التكلفة الاستثمارية للمخازن الاستراتيجية تصل إلى 30 مليار جنيه، مرجعًا زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، إلى توافر الصوامع والتي وصل عددها إلى 74، زادت سعتها إلى الاستعابية إلى 3.7 مليون طن.

وأكد أن الفاقد من السلع حاليًا لا يتعدى 3% و4%، مضيفًا أن السوق المصري لم يتأثر بأي نقص سلعي خلال جائحة كورونا.



