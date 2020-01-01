«الأرملة السوداء» يحقق أكبر افتتاحية لفيلم بعد جائحة كورونا ويتصدر إيرادات السينما العالمية

«السرعة والغضب» يحتل المراكز الثاني رغم عرضه على منصات الإنترنت قبل عرضه بأمريكا

سجل فيلم «الأرملة السوداء Black Widow» أكبر افتتاحية لفيلم منذ إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وحقق في أول أسبوع له 80 مليون دولار بدور العرض الامريكية، بينما وصلت إيراداته عالميا إلى 158 مليون دولار، وذلك رغم عرضه عبر منصة «Disney Plus» الرقمية، بالتزامن مع طرحه بدور السينما.

الفيلم تأليف ديفيد هايتر، وستان لي، ونيكول بيرلمان، وجاك شيفر، وإخراج كيت شورتلاند، وبطولة سكارليت جوهانسون، وفلورنس بوج، وديفيد هاربر، وريتشل وايز، ووت فاجبينلي، وراي وينستون، وويليام هارت، وأوليفييه ريتشرز، ويولاندا لينيس، وريان كيرا أرمسترونج، وإيفر أندرسون، وفيوليت ماكجرو، ونانا بلونديل، وجواكيم سكارلي، وشاينا ويست، وأولجا كوريلينكو.

تدور أحداث الفيلم في فترة ما بين الحرب الأهلية بين توني وستيف والحرب الأبدية مع ثانوس، حيث تذهب ناتاشا رومانوف المعروفة لدى الجميع باﻷرملة السوداء في مهمة جديدة بروسيا.

فيما تراجع الجزء التاسع من فيلم الأكشن والمغامرة «السرعة والغضب Fast and Furious» إلى المركز الثاني في شباك هذا الاسبوع، وهو الجزء الذي يحمل إسم «الملحمة السريعة The Fast Saga»، وحقق 10 ملايين و880 ألف دولار، في ثالث أسبوع منذ طرحه بدور العرض الأمريكية، ووصلت إيراداته عالميا إلى 541 مليونا و803 ألف دولار، وذلك رغم طرحة بمنصات على شبكة الانترنت.

الفيلم من تأليف جاري سكوت تومسون، ودانيال كيسي، وإخراج جاستين لين، وبطولة فين ديزل، وتشارليز ثيرون، ولوكاس بلاك، وميشيل رودريجيز، وسونج كانج، وهيلين ميرين، وتيريس جيبسون، ولوداكريس، وناتلي إيمانويل، وجوردانا برويستير، وجون سينا، وجيم باراك.

تبدأ أحداث الفيلم عندما تقرر «سايفر» تلقي المساعدة من «جاكوب»، شقيق دوم الأصغر من أجل تنفيذ خطة انتقام من دوم وفريقه.

كما تراجع الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة «الطفل الزعيم The Boss Baby» إلى المركز الثالث، والذي يأتي بإسم «عمل العائلة Family Business»، وحقق 8 ملايين و700 ألف دولار، في ثاني أسبوع من طرحه، ووصلت إيراداته عالميا إلى 36 مليونا و494 ألف دولار.

الفيلم من تأليف مايكل مكوليرس، ومارلا فرازي، وإخراج توم ماكجراث، وقام بالأداء الصوتي إيمي سيداريس، وجيمس مارسدن، وليزا كودرو، وأليك بالدوين، وجيمي كيميل، وجيف جولدبلوم، وأريانا جرينبلات، وإيفا لونجوريا، ورين دوي، وجراسين نيوتن، وجيمس ماكجراث.

تبدأ أحداث الفيلم عندما يكبر اﻷخوان تمبلتون في السن، وتتفرق مساراتهما عن بعضهما البعض، ولكن هذه المرة سيأتي طفل متسيد جديد كي يجمع اﻷخوين معًا من جديد في عمل جديد.

واحتل الجزء الخامس من فيلم الأكشن والرعب «التطهير The Purge» المركز الرابع، والذي يأتي بإسم «التطهير الأبدي The Forever Purge»، محققا 6 ملايين و710 ألف دولار، في ثاني أسبوع من طرحه، ووصلت إيراداته عالميا إلى 34 مليونا و846 ألف دولار.

الفيلم من تأليف جيمس ديموناكو، وإخراج ايفيراردو جوت، وبطولة جوش لوكاس، وليفين رامبين، وكاسيدي فريمان، وويل باتون، وأنا دي لا ريجويرا، وفيرونيكا فالكون، وسوزي أبروميت، وأنتوني موليناري، وتينوش هويرتا، وسامي روتيبي، وجريجوري زاراجوزا، وجوشوا دوف، وجاري نوهيلي، وبارت ادواردز، وجيفري دورنبوس.

وتدور أحداث العمل على خلاف جميع اﻷجزاء اﻷربعة، والتي ينتهي فيها طقس التطهير الذي تباح فيه جميع جرائم القتل على مدار ليلة واحدة في العام، يقرر مجموعة من المجرمين الاستمرار حتى بعد انتهاء الوقت المسموح فيه بممارسة التطهير.

وجاء الجزء الثاني من فيلم الرعب «مكان هادئ A Quiet Place»، في المركز الخامس، محققا 3 ملايين دولار، في سابع أسبوع من طرحه، ووصلت إيراداته عالميا إلى 279 مليون دولار.

الفيلم من تأليف وإخراج جون كراسينسكي، وبطولة إيميلي بلانت، وكيليان مورفي، وميليسنت سيموندز، ونواه جوب، ولورين اشلي كارتر، وواين دوفال، ودجيمون هونسو، وتستكمل الفيلم رحلة العائلة في عالم مروع، حيث يعيش الجميع في صمت خوفًا على حياتهم من كائن غريب، ولكن تظهر بارقة الأمل بالعثور على نقطة ضعف في المخلوقات المرعبة.

حل فيلم الجريمة الكوميدي «كرولا Cruella»، بالمركز السادس، محققا مليونين و200 ألف دولار، في سابع أسبوع من طرحه، ووصلت إيراداته عالميا إلى 216 مليونا و866 ألف دولار.

الفيلم من تأليف دانا فوكس، وجيز بتروورث، وألين بروش ماكينا، وإخراج كريج جيليسبي، وبطولة إيما ستون، وإيما تومسون، وجويل فراي، وبول والتر هوزر، وإميلي بيتشام، ومارك سترونج، وكايفان نوفاك، وكيربي هويل بابتيست، وجيمي ديميتريو، ونيمه لينش، وأندرو ليونغ، وهاروكا أبي، وليو بيل، وبول بازلي، وكلوي بوينز، وأبراهام بوبولا، وتدور أحداثه في السبعينيات بالعاصمة لندن حول قصة حياة كورلا دي فيل السابقة وطفولتها قبل أن تتحول إلى السيدة الشريرة بفيلم الرسوم المتحركة «101 كلب مزرقش».

وتواجد بالمركز السابع، فيلم الأكشن والكوميديا «الحارس الشخصي لزوجة قاتل محترف The Hitman's Wife's Bodyguard»، والذي يعد الجزء المكمل لفيلم «الحارس الشخصي لقاتل محترف The Hitman's Bodyguard» الذي طرح عام 2017، حيث حقق مليون و605 ألف دولار، في رابع أسبوع من طرحه، ووصلت إيراداته عالميا إلى 56 مليونا و870 ألف دولار.

الفيلم من تأليف توم أوكنور، وإخراج باتريك هيوز، وبطولة صامويل إل. جاكسون، ورايان رينولدز، وسلمى حايك، وأنطونيو بانديراس، وريتشارد جرانت، وفرانك جريلو، ومورجان فريمان، وبيكا بولينج، وإيفو أراكوف، ودراجان ميكانوفيتش، وبليك ريتسون، وجوليو بيروتي، وجابريلا رايت، وكارولين جودال، وتوم هوبر، تدور أحداث الفيلم بعد 4 سنوات من الفيلم الأول، ويحاول «برايس» و«كنكايد» إنقاذ سونيا زوجة «كنكايد» من مخاطر جديدة.

وجاء فيلم التحريك الكوميدي «الأرنب بيتر 2: الهروب Peter Rabbit 2: The Runaway»، في المركز الثامن، محققا مليون و250 ألف دولار، في خامس أسبوع من طرحه، ووصلت إيراداته عالميا إلى 139 مليونا و400 ألف دولار.

الفيلم من تأليف ويل جلوك، وباتريك بورلي، وإخراج ويل جلوك، وبطولة جيمس كوردن، وشاكيلا زاب، وديفيد أويلو، وداليب سوندي، ودومنال جليسون، وروز بيرن، وتدور أحداثه بعد زواج بينا وتوماس ونشر رواية مستوحاة من مغامرات بيتر والأرانب، يشعر بيتر أن الجميع يراه كمتمرد،

وبينما ينشغل توماس وبيا في مغامرة، يقرر بيتر الهرب.

وحل فيلم الدرامي الموسيقي «في المرتفعات In the Heights»، في المركز التاسع، محققا 630 ألف دولار، في خامس أسبوع من طرحه، ووصلت إيراداته عالميا إلى 39 مليونا و18 ألف دولار.

الفيلم من تأليف لين-مانويل ميراندا، وإخراج جون إم. تشو، وبطولة داسكا بوﻻنكو، ومارك أنتوني، وميليسا باريرا، وأليكس وونج، وسوزان بورفار، وجوليا هارنيت، وأولجا ميريديز، وفاليري ليسارد، ودايمن فالنتينو، وتدور أحداثه حول بقال يخطط لإغلاق متجره والتقاعد في جمهورية الدومنيكان، حيث سيتمكن من الحصول على إرث جدته هناك، في نسخة جديدة من مسرحية برودواي الموسيقية.

واستطاع أن يتواجد فيلم الجريمة الكوميدي «زولا - Zola»، في المركز العاشر، محققا 620 ألف دولار، في ثاني أسبوع من طرحه، ووصلت إيراداته عالميا إلى 3 ملايين و531 ألف دولار.