العناني يبحث مع الرئيس التنفيذي لشئون العمليات بشركة ماريوت خطط التوسع الفندقي

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، سانديب واليا الرئيس التنفيذي لشئون العمليات في الشرق الأوسط بشركة ماريوت الدولية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وكبير مستشاري فنادق ماريوت مصر؛ لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع السياحي والفندقي.



وحرص سانديب واليا على لقاء وزير السياحة والآثار، في إطار زيارته الحالية لمصر بعد توليه مهام هذا المنصب منذ أول يوليو الجاري، بالإضافة إلى التعرف على الفرص الاستثمارية في المنتجعات السياحية الجديدة وزيادة حجم الاستثمارات في الفنادق المصرية، ولا سيما في المدن الجديدة مثل العلمين والجلالة والساحل الشمالي وغيرها.



وأشاد الحضور بمعدلات أعداد السياحة الوافدة إلى مصر والإقبال المتزايد الذي يشهده المقصد السياحي المصري بعد أزمة كورونا مما يشجع على زيادة الاستثمارات في قطاع السياحة بمصر، ولاسيما في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية السياحية بالمنتجعات السياحية والمدن الجديدة.



يذكر أن وزير السياحة والآثار كان قد استقبل رئيس شركة ماريوت الدولية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في يناير الماضي، لمناقشة التوسع في إنشاء الفنادق في مصر.



وشركة ماريوت الدولية هي شركة ضيافة متنوعة أمريكية تدير مجموعة واسعة من الفنادق والمنتجعات، وتدير نحو ما يقرب من 20 فندقا في مختلف المحافظات المصرية.