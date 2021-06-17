يرى عمرو الدردير، المتحدث الإعلامي باسم نادي الزمالك، أن لائحة الاتحاد المصري لكرة السلة تظلم البطل، مشددًا على أهمية إعادة النظر فيها وتعديبها.

وقال الدردير في تصريحات إذاعية عبر راديو «أون سبورت»: «لائحة السلة بالفعل معروفة منذ وقت مبكر وأرى أن اللائحة تظلم البطل، لائحة غريبة جدا ولا أفهمها، وأتمنى من رئيس اتحاد السلة مجدي أبو فريخة أن يراجعها».

وأضاف: «استحالة أن تتم بهذا الشكل، وستظلم الزمالك الذي سيعاني من مشاكل عديدة في الموسم الجديد خاصة مع احتراف ثنائي الفريق في NBA وهذا فخر كبير، وغياب المحترف وانتقال لاعب لطلائع الجيش».

وأتم: «الزمالك والاتحاد السكندري وسبورتنج طلبوا إعادة النظر في اللائحة وتغييرها، وأتمنى النظر بعين العدالة للموضوع من أجل المصلحة العامة لكرة السلة، وتحقيق تكافؤ الفرص للجميع، ليكون الموسم الجديد رائعا في ظل ارتفاع شعبية اللعبة بفضل قوة المنافسة بين الأندية المختلفة».