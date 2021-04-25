قال الفنان تامر حسني، إنه يفضل أن يخرج بصورة مختلف كمطرب في الأفلام التي يقدمها، مشيرًا إلى غنائه لأغنية «مش تمثال» على لسان صديقه كأنه يدعمه.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، صباح الثلاثاء، أن أغنية مش تمثال تحمل رسالة هامة للشباب، وهي أنه إذا لم يكن راضي عن مكانه في الحياة عليه أن يغيره.

وأشار إلى تأثره بأربعة شخصيات عبدالحليم حافظ وعادل إمام ومايكل جاكسون وسوبر مان، موضحًا أن حلمه منذ طفولته أن يصبح مطربًا وممثلًا معًا.

وأوضح أن يغرم بأي شخص ناجح، لهذا كان يضع صور الفنان عبدالحليم حافظ في غرفته، مضيفًا أنه يغير فنيًا ولكنه يعترف بنجاح الأخرين.

وذكر أنا لغيرة الفنية صحية شرط أن تكون مصحوبة باعتراف بنجاح الأخرين، ذاكرًا أن أغنيتي «غريبة الناس» للفنان وائل جسار و«الطبطبة» للفنان حسين الجسمي، كان يرغب بأن يغنيهما لكنه يحبهما بصوت مطربيها.

واحتفل تامر حسني بنجاح فيلمه «مش أنا»، بعد أن كسر حاجز الـ100 مليون جنيه على مستوى العالم العربي، بعد أسبوعين من طرحه، وتحقيقه المركز الأول في مصر والدول العربية.

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.