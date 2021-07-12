كشف ملابسات «فيديو» اختطاف طفل في كفر الشيخ

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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعى بشأن اختطاف طفل بكفر الشيخ.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب" متضمنا الادعاء باختطاف (طفل) من جده لوالده (مقيم بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ) والتعدى عليه بالضرب.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ لمركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ، بوجود مشاجرة بإحدى القرى بدائرة القسم بين كلٍ من طرف أول (جد الطفل المشار إليه، ونجلته) وطرف ثانى (أحد الأشخاص، ونجله)، وجميعهم مقيمون بذات القرية، على إثر خلافات زوجية بين نجلة الأول ونجل الثانى.

قام على إثرها الطرف الثانى بأخذ الطفل "نجلهما" وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخلاء سبيل الطرفين عقب العرض على النيابة العامة فى ذات اليوم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلٍ من (طالبة - شقيقها، مقيمين بذات القرية)، لقيامهما بنشر الفيديو الذى يتضمن نشر الواقعة على خلاف الحقيقة.

وبسؤالهما عللا قيامهما بنشره كوسيلة للضغط على والد الطفل لإعادته لوالدته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.