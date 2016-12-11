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اتشحت قرية جريس بمركز أشمون في محافظة المنوفية بالسواد عقب غرق اثنين من أبناء القرية داخل فرع رشيد بنهر النيل النار في القرية.

استقل ٥ شباب أصدقاء مركب للتنزه في فرع النيل للاحتفال برابع أيام العيد، حيث سقط ٥ شباب داخل نهر النيل وتمكن الأهالي من انتشال ٣ شباب علي قيد الحياة بينما توفي ٢ آخرين.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية من انتشال جثة محمد وحيد سكر طالب بكلية طب أسنان بينما ما زال البحث جاريا عن محمود فرج أبو شنب طالب بالفنية العسكرية.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء قرية جريس حزنا علي فقدان شباب القرية جمعتهم الصداقة ولم يفرقهم الموت.