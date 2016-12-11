وزيرة الخارجية الألمانية لا ترى حاليا فرصا لإجراء مفاوضات مع روسيا

عقب أربعة أشهر ونصف الشهر من الحرب الروسية في أوكرانيا، لا ترى وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك حاليا أي إمكانية لإجراء مفاوضات مع روسيا.



وقالت بيربوك في تصريحات لمجلة "شتيرن" الألمانية فى عددها الذى يصدر غدا الخميس: "ما الذي يمكنك التفاوض بشأنه مع شخص ليس لديه حتى استعداد للاتفاق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن ممرات إنسانية تتيح للمدنيين الفرار؟".



كما رفضت بيربوك دعوات عدد من المشاهير الألمان في خطاب مفتوح إلى وقف فوري لإطلاق النار والبدء في المفاوضات، قائلة: "لو كنت أوكرانية كنت سأجد الرسالة ساذجة ومقلقة ومتغطرسة... بأي حق يمكن لوزيرة خارجية ألمانية أن تقرر لأوكرانيا أي جزء منها يجب أن تتنازل عنه، وكم عدد الملايين من مواطنيها الذين يتعين عليهم الخضوع للحكم الروسي؟".



وأكدت بيربوك، أنها لم تجر أي اتصال مباشر بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، منذ بداية الحرب.



وذكرت الوزيرة أنها كانت تتمنى أن تقول لنظيرها الروسي: "هيا يا سيرجي، لنتفاوض على السلام"، مضيفة أنها تتشكك رغم ذلك في أن لافروف لا يزال لديه تفويض بذلك من القيادة الروسية، قائلة: "طبيعة الدور الذي يقوم به وزير الخارجية الروسي في ذلك محل شك".



يُذكر أن لافروف وبيربوك كانا في بالي الأسبوع الماضي لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، لكن بعد خطابه مباشرة غادر لافروف قاعة الاجتماع دون الاستماع إلى كلمة بيربوك.