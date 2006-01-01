سياحة جنوب سيناء: نسبة إشغالات الفنادق خلال عيد الأضحى تخطت 80%

قال أحمد الشيخ رئيس شعبة السياحة والفنادق بمحافظة جنوب سيناء، إن نسبة الإشغالات خلال عيد الأضحى المبارك تخطت الـ80%، مؤكدا أن هناك فنادق سجلت كامل العدد.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج "من مصر" عبر شاشة "cbc"، مساء الأربعاء، أن هذا الرواج الكبير كان متوقعا مقارنة بحجم إشغالات العام الماضي، لا سيما مع التعايش مع فيروس كورونا.

وأشار إلى الاهتمام بأعمال التنظيف والتطهير بشكل دوري في كل المنشآت السياحية سواء الفنادق أو المطاعم.

ولفت إلى أن شرم الشيخ تتميز بالعديد من المقومات بما يجعلها منطقة جذب للسياحة، كونها تضم مطارا فضلا عن أنها مزودة بالعديد من الخدمات التي تجعلها مناسبة للأسر والعائلات.

وأشار إلى أن محافظة جنوب سيناء لها طبيعة مختلفة عن أي منطقة على مستوى العالم، مرجعا ذلك إلى أن كل مدينة بها تضم نمطا مختلفا عن غيرها من المدن.

ونوه رئيس الشعبة، بأن أكثر ثلاث مدن تشهد إقبالا هي شرم الشيخ وذهب ونوبيع في ظل المقومات التي تملكها كلٌ منها.