قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه تم تعديل تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس للخطوط الداخلية والخارجية مع المحافظات الأخرى، لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بعد تحريك أسعار المواد البترولية عالميا، وبناء على قرار لجنة تحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي نتج عنها الإعلان عن زيادة أسعار المواد البترولية بمعدل 50 قرشا للتر السولار والبنزين (80 - 90 - 92)، و100 قرش للتر البنزين 95 اعتبارا من صباح اليوم.



ووجهت المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود والمواقف؛ للتأكد من تطبيق القرار، وانتظام منظومة العمل، ومنع أى محاولات لاستغلال المواطنين أو احتكار المواد البترولية، مؤكدة الإعلان عن التعريفة الجديدة بالمواقف، ووضع ملصق على سيارات الأجرة والسرفيس، متضمن خط السير والأجرة المقررة، لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة التعريفة أو تقسيم خط السير.



يذكر أن المحافظة تتابع الموقف أولا بأول من خلال تفعيل غرفة عمليات، كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم 057/2264121، والخط الساخن 114.