يونيفيل تؤكد مواصلة العمل لتحقيق السلام والاستقرار في لبنان

أكّد قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، الجنرال أرولدو لازارو، اليوم الأربعاء، التزام قيادة "يونيفيل" بمواصلة العمل لتعزيز التعاون مع السلطات اللبنانية لتحقيق السلام والاستقرار في لبنان.

وعرض لازارو، خلال لقائه اليوم الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا، الوضع العام في منطقة عمليات القوات الدولية قبيل صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في شهر يوليو الجاري.

وأشار إلى أن "التقرير الذي سيصدر يغطي الفترة بين 19 فبراير و20 يونيو الماضي، وستعقد جلسة للتشاور حوله في 21 يوليو الجاري ليصار بعدها إلى مناقشة تمديد مهمة يونيفيل بناء على طلب لبنان".

وتحدث لازارو عن "الدعم الذي قدمته القوات الدولية للجيش اللبناني من خلال المساعدات العينية، كما عرض لأبرز المعوقات التي تواجه (اليونيفيل) خلال تنفيذها مهمتها".

بدوره، أكد الرئيس عون أن "استمرار الخروقات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية سيدفع بلبنان إلى تقديم شكوى بحق إسرائيل أمام مجلس الأمن الدولي، لاسيما وأن هذه الخروقات باتت شبه يومية وتنتهك القرار 1701".

ولفت إلى أهمية التنسيق بين الجيش اللبناني وقوات "يونيفيل" لتعزيز الاستقرار في المنطقة الجنوبية، وذلك لتفادي وقوع خلافات بين الجنود الدوليين والأهالي خلال تسيير دوريات "يونيفيل" في عدد من القرى في منطقة العمليات الدولية.

وأعرب عون عن أمله في أن يوافق مجلس الأمن على التمديد لـ"يونيفيل" في نهاية الشهر المقبل، مقدراً الدور الذي تلعبه القوات الدولية في حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب.