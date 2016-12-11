ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجلت ألمانيا، اليوم الأربعاء، تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.



وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل - عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام - بلغ حاليا 8ر691، مقابل 4ر702 أمس الثلاثاء. وكان المعدل بلغ قبل أسبوع 8ر678، وقبل شهر 8ر331.



وأضاف المكتب، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 127 ألفا و611 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 130 ألفا و728 إصابة قبل أسبوع. وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 104 حالات، مقابل 122 حالة قبل أسبوع.



وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 29 مليونا و308 آلاف و100 حالة.



ولكن المعهد بيّن أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.