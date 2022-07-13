أعلن نادي فنربخشة التركي، اليوم الأربعاء، توصله لاتفاق مع لاعبه مسعود أوزيل لإنهاء التعاقد بالاتفاق بين الطرفين.

وأصدر فنربخشة بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أكد من خلاله أنه تم الاتفاق على إنهاء التعاقد بين النادي ومسعود أوزيل بالاتفاق المتبادل بين الطرفين، وأنه تم تقديم الأمر علانية للجمهور.

وأضاف:" نتمنى التوفيق لمسعود أوزيل في حياته المهنية المقبلة".

وغاب أوزيل صاحب الـ33 عاماً عن المشاركة مع فنربخشة في أى مباراة منذ 20 مارس الماضي، وتأتي عملية فسخ عقده مع إدارة النادي بالرغم من إصراره على أنه كان متحمساً للاستمرار ومساعدة الفريق.

وفى سياق متصل ذكرت صحيفة «الصباح» التركية، أن مسعود أوزيل قد ينتقل إلى باشاك شهير التركي، حيث يريد الألماني أن يواصل مسيرته المهنية فى تركيا، وهو على علاقة جيدة مع إيمري بلوز أوغلو مدرب الفريق.

وشارك أوزيل في 36 مباراة بقميص فنربخشة سجل خلالها 8 أهداف وقام بصناعة 3 آخرين.