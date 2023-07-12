وزيرة الثقافة المصرية تستقبل سفيرة البحرين بالعاصمة الإدارية الجديدة

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بمكتبها، بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين البلدين على المستوى الثقافي.

تناول اللقاء، مناقشة أطر تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الثقافة المصرية، ونظيرتها البحرينية، بالمجالات الثقافية المتعددة.، حيث تم الاتفاق على أهمية تكثيف تبادل الأنشطة الفنية والثقافية، وكذلك الاستعانة بالخبرات المشتركة، والمشاركة بالمهرجانات والملتقيات والفعاليات الثقافية المتعددة التي تُقام في البلدين.

ورحبت وزيرة الثقافة، بالسفيرة البحرينية، مؤكدة على عمق العلاقات بين الشعبين المصري والبحريني على كافة الأصعدة، متمنية للسفيرة دوام التوفيق والنجاح في مهمتها الجديدة.

من جانبها، أعربت سفيرة البحرين بالقاهرة، عن سعادتها بلقاء وزيرة ثقافة مصر، معربة عن تطلعاتها لزيادة التعاون، والتبادل الثقافي، بين مصر والبحرين، خلال الفنرة المُقلبة، مشيرة إلى قوة العلاقات الوثيقة، والأواصر التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين.