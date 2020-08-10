 إصابة طالبين بإعياء ونقلهما إلى المستشفى في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة بقنا - بوابة الشروق
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إصابة طالبين بإعياء ونقلهما إلى المستشفى في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة بقنا

حماده عاشور
نشر في: الخميس 13 يوليه 2023 - 2:06 م | آخر تحديث: الخميس 13 يوليه 2023 - 2:06 م

 

أصيب طالبان، بحالة إعياء خلال أدائهما الامتحان في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بديوان مديرية التربية والتعليم بقنا، بإشراف الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، إخطارا بإصابة الطالبة ندى جعفر محمد بلجنة مدرسة أبوتشت الثانوية بنات، والطالب عاصم محمد محمد سليم بلجنة مدرسة قوص الثانوية العسكرية، بحالة إعياء داخل اللجنة.

وتم استدعاء سيارتي إسعاف، ونقلهما إلى مستشفى قوص ومستشفى أبوتشت لتلقي العلاج.

وبتوقيع الكشف الطبي، تبين إصابتهما بهبوط حاد في الدورة الدموية.


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