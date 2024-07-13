ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية، مجزرة جديدة اليوم السبت، وذلك بعدما استهدفت طائرات الاحتلال مصلى قرب المسجد الأبيض في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وبحسب شبكة «قدس» الإخبارية، قصف الاحتلال المصلى أثناء صلاة الظهر، الأمر الذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء الفلسطينيين وإصابة آخرين.

ونقلت قناة «الجزيرة» عن مصادر طبية فلسطينية قولها إن المجزرة أسفرت عن استشهاد 15 شخصًا وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، باستشهاد أكثر من 71 شخصًا وإصابة أكثر من 289 آخرين، جراء مجزرة الاحتلال بمدينة خان يونس.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت: «حصيلة مجزرة الاحتلال البشعة بحق المواطنين والنازحين في منطقة مواصي محافظة خان يونس قبل قليل، أكثر من 71 شهيدًا ومن 289 إصابة، بينها حالات خطيرة لا زالت الطواقم الطبية تتعامل معها حتى اللحظة».