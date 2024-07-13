 كولر: الشخصية وراء فوز الأهلي على بيراميدز.. وانفعلت على الحكم مرتين - بوابة الشروق
السبت 13 يوليه 2024 12:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

كولر: الشخصية وراء فوز الأهلي على بيراميدز.. وانفعلت على الحكم مرتين

محمود باهي
نشر في: السبت 13 يوليه 2024 - 12:03 ص | آخر تحديث: السبت 13 يوليه 2024 - 12:03 ص

أشاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بلاعبيه بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 2/3 مساء الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة 14 ببطولة الدوري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "بدأنا المباراة بشكل جيد، وأداء هائل في أول 20 دقيقة، لكن المنافس سجل هدفا من خطأ ودخل أجواء اللقاء وسيناريو المباراة بدأ يتسلل منا".

وكشف المدرب السويسري "تحدثت بين اللاعبين بين الشوطين وقلت لابد من إصرار دفاعي أقوى ومن غير المقبول أن نرتكب أخطاء دفاعية، والمباراة زادت صعوبة بتسجيل بيراميدز هدفه الثاني".

وواصل "اللاعبون أظهروا شخصية اللاعب الكبير والفريق الكبير ونجحنا في التعادل والهدف الثالث كان مكافأة لنا بعدما بذل كل لاعب أقصى جهد لديه".

وشدد في ختام تصريحاته بهذا الصدد "الحكم لم يؤثر على هدوئي وتركيزي، بالعكس كنت هادئا أكثر من مباريات سابقة مع التحكيم، وانفعلت مرة أو مرتين بسبب قرارات عكسية، ولكن إجمالا كنت هادئا".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك