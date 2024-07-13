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أشاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بلاعبيه بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 2/3 مساء الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة 14 ببطولة الدوري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "بدأنا المباراة بشكل جيد، وأداء هائل في أول 20 دقيقة، لكن المنافس سجل هدفا من خطأ ودخل أجواء اللقاء وسيناريو المباراة بدأ يتسلل منا".

وكشف المدرب السويسري "تحدثت بين اللاعبين بين الشوطين وقلت لابد من إصرار دفاعي أقوى ومن غير المقبول أن نرتكب أخطاء دفاعية، والمباراة زادت صعوبة بتسجيل بيراميدز هدفه الثاني".

وواصل "اللاعبون أظهروا شخصية اللاعب الكبير والفريق الكبير ونجحنا في التعادل والهدف الثالث كان مكافأة لنا بعدما بذل كل لاعب أقصى جهد لديه".

وشدد في ختام تصريحاته بهذا الصدد "الحكم لم يؤثر على هدوئي وتركيزي، بالعكس كنت هادئا أكثر من مباريات سابقة مع التحكيم، وانفعلت مرة أو مرتين بسبب قرارات عكسية، ولكن إجمالا كنت هادئا".