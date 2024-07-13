انضمام 118 دولة إلى مبادرة أطلقتها الكويت والأردن وسلوفينيا لدعم الأونروا

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، انضمام 118 دولة إلى مبادرة الالتزامات المشتركة التي أطلقتها الكويت والأردن وسلوفينيا قبل نحو شهرين بهدف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة محمود حمود خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك: "نحن هنا للإعلان رسميا عن مبادرة الالتزامات القصيرة للأونروا والتي بدأتها سلوفينيا والأردن والكويت وتم إطلاقها في البداية من قبل مجموعة مكونة من 16 دولة لدعم الوكالة".

وأكد حمود، انضمام 118 دولة إلى المبادرة حتى صباح اليوم، وأشار إلى تلقيه اتصالات من ممثلي دول أخرى أبدوا رغبة في الانضمام إلى المبادرة، مؤكدا على الأهمية البالغة لدعم الأونروا "خلال هذا الوقت العصيب".

وأوضح أن الأونروا: "تعد شريان حياة للاجئي فلسطين في جميع مناطق عمل الوكالة، ولا توجد وكالة أو هيئة أخرى مرتبطة بالأمم المتحدة أو الوكالات الإنسانية قادرة على أداء المهام التي تؤديها الأونروا خاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة وتوفير المعيشة في مناطق العمليات بما فيها الأرض الفلسطينية المحتلة".

كانت الأمم المتحدة قالت في 22 مايو الماضي، إن سفراء الأردن والكويت وسلوفينيا لدى المنظمة الدولية أطلقوا مبادرة التزامات مشتركة تجاه الأونروا، والتي ستعالج عددا من الأمور منها دور الوكالة في غزة وفي الاستقرار الإقليمي ووضعها المالي والمسائل المتعلقة بمبادئ الحياد والاعتراف بجهود موظفي الوكالة وأهمية التعاون معها.