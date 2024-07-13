مانشستر سيتي يفرط في موهبته لإيبسويتش تاون

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أكمل المهاجم ليام ديلاب انتقاله من مانشستر سيتي، إلى إيبسويتش تاون، الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعقد يمتد لـ5 أعوام، في صفقة لم يتم الإعلان عن قيمتها.

وبات ديلاب، 21 عامًا، رابع الصفقات الصيفية لإيبسويتش الذي يستعد للعودة للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ديلاب، مهاجم المنتخب الإنجليزي تحت 21 عامًا، لقناة النادي: "أنا متحمس للغاية. المدرب هنا يحب لعب كرة القدم المثيرة. يعتمد على السرعة والهجوم المكثف، وأنا أتطلع لهذا".

وأضاف "أريد أن أسجل الأهداف وأصنعها، وسأقدم أقصى ما عندي لمساعدة الفريق".

ولعب ديلاب 6 مرات فقط لمانشستر سيتي، وأعير لأندية ستوك، وبريستون، وهال في آخر موسمين.

وقال مدرب إيبسويتش كيرن ماكينا "سعداء لأننا تمكنا من التعاقد مع ديلاب. إنه لاعب يتمتع بصفات بدنية ومهارية متميزة ولديه رغبة كبيرة في القدوم إلى هنا ومواصلة التعلم والتطور".