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يقيم المركز القومي للسينما، في تمام السابعة مساء غد الأحد، احتفالية لتكريم السينمائين الحاصلين على جوائز الدولة لعام 2024، بمركز الإبداع الفني في دار الأوبرا، بالتعاون مع اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، ونقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة.

ومن المقرر أن يتم تكريم الفائزين بجائزة الدولة للتفوق وهما الناقد السينمائي والسيناريست د. وليد سيف، والكاتب عبد الرحيم كمال، والفائزين بجوائز الدولة التقديرية وهما مهندس الديكور أنسي أبو سيف ومدير التصويرسعيد شيمي.

وسيتم تكريم المخرج محمد فاضل الذي حصد جائزة النيل في مجال الفنون، والدكتور حسن عماد عبد المنعم محمد مكاوي الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة جمعية خريجي الإعلام والعميد الأسبق للكلية؛ لحصوله على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية.

وعقب التكريم، يتم عرض فيلمي البطيخة إخراج محمد خان، وفيلم حكاية من زمن جميل إخراج سعيد شيمي.

ويعقب العروض ندوة ثقافية يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي، ويستضيف خلالها الناقد السينمائي محمود عبد الشكور.