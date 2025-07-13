 مساعدة الرئيس الإيراني لشئون المرأة: الإيرانيات يشكلن 24% من المخترعين في البلاد - بوابة الشروق
الأحد 13 يوليه 2025 4:28 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟
النتـائـج تصويت

مساعدة الرئيس الإيراني لشئون المرأة: الإيرانيات يشكلن 24% من المخترعين في البلاد

طهران - د ب أ
نشر في: الأحد 13 يوليه 2025 - 2:46 م | آخر تحديث: الأحد 13 يوليه 2025 - 2:46 م

قالت مساعدة الرئيس الإيراني لشئون المرأة والأسرة، زهرا بهروز آذر، إن "النساء الإيرانيات یشكلن 24% من إجمالي المخترعين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في حين أن المعدل العالمي لتسجيل براءات الاختراع من قبل النساء يتراوح بين 14 و17%، وهذا مصدر فخر لنا".

وقالت زهرا بهروز آذر: "اليوم، تشكل فتياتنا ونسائنا أكثر من 60% من موظفي نظام التعليم والتدريب في البلاد، و56% من المجتمع الأكاديمي و63% من الذين يدخلون جامعاتنا".

وأضافت: "هذه هي المرة الأولى في البلاد التي تُعيّن فيها أربع نساء في مجلس الوزراء كما تتولى النساء اليوم، رئاسة مجلس الإشراف على البنك المركزي، وهيئة الخصخصة، والهيئة الوطنية للمعايير، وهي مناصب أساسية كما ترأس امرأة اليوم، إحدى أهم وزاراتنا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك