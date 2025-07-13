مساعدة الرئيس الإيراني لشئون المرأة: الإيرانيات يشكلن 24% من المخترعين في البلاد

قالت مساعدة الرئيس الإيراني لشئون المرأة والأسرة، زهرا بهروز آذر، إن "النساء الإيرانيات یشكلن 24% من إجمالي المخترعين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في حين أن المعدل العالمي لتسجيل براءات الاختراع من قبل النساء يتراوح بين 14 و17%، وهذا مصدر فخر لنا".

وقالت زهرا بهروز آذر: "اليوم، تشكل فتياتنا ونسائنا أكثر من 60% من موظفي نظام التعليم والتدريب في البلاد، و56% من المجتمع الأكاديمي و63% من الذين يدخلون جامعاتنا".

وأضافت: "هذه هي المرة الأولى في البلاد التي تُعيّن فيها أربع نساء في مجلس الوزراء كما تتولى النساء اليوم، رئاسة مجلس الإشراف على البنك المركزي، وهيئة الخصخصة، والهيئة الوطنية للمعايير، وهي مناصب أساسية كما ترأس امرأة اليوم، إحدى أهم وزاراتنا".