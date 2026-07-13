طائرة تحمل جثامين 15 سائحا هنديا لقوا حتفهم في فيتنام تصل مومباي اليوم

من المقرر أن تصل جثامين 15 سائحا هنديا لقوا حتفهم إثر انقلاب قارب سريع قبالة جنوب فيتنام الأسبوع الماضي إلى الهند اليوم الاثنين.

وقالت السلطات، إن القارب السريع كان يحمل 32 سائحا هنديا و طاقم مؤلف من أربعة فيتناميين عندما انقلب بالقرب من الشاطئ مساء أمس الأول السبت، بعد فترة قصيرة من مغادرته جزيرة هون ماي روت نجواي بالقرب من فو كوك، أكبر جزر فيتنام.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن قبطان القارب نجوين هونج هاي "57 عاما" يخضع للتحقيق على خلفية ما يتردد عن حدوث انتهاكات فيما يتعلق بقواعد سلامة النقل المائي.

ومن المقرر أن تصل الرحلة الجوية التي تحمل الجثامين، قادمة من مدينة هو شي مينه، إلى مومباي في وقت متأخر من اليوم ، حسبما ذكرت السفارة الهندية في هانوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.