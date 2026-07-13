 طائرة تحمل جثامين 15 سائحا هنديا لقوا حتفهم في فيتنام تصل مومباي اليوم - بوابة الشروق
الإثنين 13 يوليه 2026 11:30 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من بطل المونديال؟


النتـائـج تصويت

طائرة تحمل جثامين 15 سائحا هنديا لقوا حتفهم في فيتنام تصل مومباي اليوم

هانوي - أسوشيتد برس
نشر في: الإثنين 13 يوليه 2026 - 10:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 يوليه 2026 - 10:37 ص

من المقرر أن تصل جثامين 15 سائحا هنديا لقوا حتفهم إثر انقلاب قارب سريع قبالة جنوب فيتنام الأسبوع الماضي إلى الهند اليوم الاثنين.

وقالت السلطات، إن القارب السريع كان يحمل 32 سائحا هنديا و طاقم مؤلف من أربعة فيتناميين عندما انقلب بالقرب من الشاطئ مساء أمس الأول السبت، بعد فترة قصيرة من مغادرته جزيرة هون ماي روت نجواي بالقرب من فو كوك، أكبر جزر فيتنام.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن قبطان القارب نجوين هونج هاي "57 عاما" يخضع للتحقيق على خلفية ما يتردد عن حدوث انتهاكات فيما يتعلق بقواعد سلامة النقل المائي.

ومن المقرر أن تصل الرحلة الجوية التي تحمل الجثامين، قادمة من مدينة هو شي مينه، إلى مومباي في وقت متأخر من اليوم ، حسبما ذكرت السفارة الهندية في هانوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك