أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نسبة تأييده بلغت 59%، معتبرًا أن هذا يعكس دعمًا متزايدًا لسياساته.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "نسبة التأييد 59%.. الأسعار تنخفض إلى جانب انخفاض أسعار النفط والغاز.. شكرًا لكم!"، قبل أن يوقع المنشور بعبارة "الرئيس دونالد جيه ترامب"، وفقًا لموقع "العربية نت" الإخباري.

ولم يحدد ترامب في منشوره الجهة التي أجرت استطلاع الرأي الذي استند إليه، كما لم يقدم تفاصيل بشأن منهجية الاستطلاع أو الفترة الزمنية التي أُجري خلالها.

وتشير أحدث متوسطات استطلاعات الرأي على المستوى الوطني في الولايات المتحدة إلى نسب تأييد أدنى من الرقم الذي أورده الرئيس ترامب، مع وجود تباين بين نتائج المؤسسات المختلفة في قياس شعبية الرئيس الأمريكي.

وجاء منشور ترامب بالتزامن مع استمرار تركيزه على الملف الاقتصادي، إذ يواصل التأكيد على أن سياساته أسهمت في خفض تكاليف المعيشة واستقرار أسعار الوقود والطاقة، معتبرًا أن ذلك ينعكس على معدلات التضخم والإنفاق الاستهلاكي، بينما يتزايد الجدل حول آثار الحرب الأمريكية على إيران في الوضع الاقتصادي الداخلي في الولايات المتحدة.