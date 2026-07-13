ألمانيا تستقبل ثاني مواطن أمريكي مصاب بإيبولا لتلقي العلاج

أعلنت السلطات الصحية الألمانية، نقل مواطن أمريكي ثانٍ مصاب بفيروس إيبولا إلى ألمانيا لتلقي العلاج، وذلك بعد نحو شهرين من وصول أول مريض أمريكي إلى البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، إن المريض وصل إلى مطار فرانكفورت خلال الليل، ثم نُقل إلى مستشفى جامعي في مدينة فرانكفورت غربي ألمانيا.

وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، قد أعلنت في وقت سابق أن المصاب مواطن أمريكي يعمل لدى منظمة إنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأثبتت الفحوص إصابته بسلالة "بونديبوجيو" من الفيروس، وهي السلالة المنتشرة حاليًا في البلاد، ولم يدلِ المركز حتى الآن ببيانات حول ما إذا كان المريض رجلًا أم امرأة.

ويعد إيبولا، مرضًا معديًا وقد يكون قاتلًا، ويمكن أن ينتقل من خلال المخالطة المباشرة والتعرض لسوائل الجسم.

ويواجه أحدث تفشٍ للمرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية صعوبة خاصة في الاحتواء، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم توفر لقاح أو علاج محدد لسلالة "بونديبوجيو" في الوقت الحالي.

وكان أول مريض أمريكي مصاب بإيبولا وهو طبيب، قد وصل إلى ألمانيا في مايو الماضي، وأُدخل إلى مستشفى شاريتيه في برلين.

وقال الأطباء، إن حالة المريض كانت حرجة في إحدى المراحل، لا سيما أثناء نقله من أفريقيا إلى ألمانيا، وغادر المريض المستشفى بعد نحو أسبوعين من العلاج.

وفي الكونغو، سُجل حتى الآن نحو 650 حالة وفاة مؤكدة، فيما بلغ عدد المصابين أو الذين سبق أن أُصيبوا بالفيروس ما لا يقل عن 1830 شخصًا.