وزير الخارجية الفرنسي: لا رفع للعقوبات عن إيران ما لم تتخل عن برنامجها النووي

نفى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الاثنين، إمكانية رفع العقوبات عن إيران «ما لم تتخل عن برنامجها النووي».

جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني لقناة «BFM» الإخبارية المحلية، والذي أعرب فيه بارو، عن أمله في عدم عودة «التوتر الشديد» إلى المنطقة، قائلًا إن الولايات المتحدة وإيران «ليس لديهما مصلحة» في استئناف الحرب.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الجيش الفرنسي لم يبدأ بعد في إزالة الألغام من مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن باريس مستعدة للقيام بالمهمة شريطة استعادة الهدوء.

وأضاف: «البحرية الفرنسية لم تبدأ بعد في إزالة الألغام من مضيق هرمز، لا سيما بعد استئناف الأعمال العدائية بين واشنطن وطهران».

وأظهرت بيانات شحن أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز انخفض أمس الأحد، إلى أدنى مستوى منذ عدة أسابيع، في ظل تجدد الضربات المتبادلة من ‌الولايات المتحدة وإيران، والهجمات على السفن في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تزايد المخاوف بشأن السلامة.

وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة «كبلر» أن ست سفن عبرت المضيق أمس الأحد، وهو أقل عدد في أي يوم منذ خمسة أسابيع.

وأظهرت البيانات أن ⁠الناقلات التي عبرت المضيق شملت ناقلة النفط الخام الضخمة «هيومانيتي» المحملة بمليوني برميل من النفط الإيراني، وناقلة أخرى هي «كابيتان أندرياس» التي تحمل حوالي 500 ألف برميل من المنتجات النفطية الكويتية، في حين دخلت ثلاث ناقلات فارغة الخليج لتحميل النفط. وأوقفت معظم الناقلات تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها عند عبور المضيق.

ولم تظهر أي ناقلات للغاز الطبيعي المسال دخلت المضيق خلال مطلع الأسبوع في بيانات تتبع السفن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات أكملت أمس الأحد، موجة أخرى من الضربات ضد إيران، ⁠حيث استهدفت عشرات الأهداف في مواقع متعددة بذخائر دقيقة التوجيه.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة التجارية، على ⁠الرغم من إعلان إيران في وقت سابق أنها أغلقت المضيق بعد أن سارت سفينة في مسار غير معتمد وتعرضت للقصف.

وقال الحرس الثوري ⁠الإيراني اليوم الاثنين، إن قواته البحرية أوقفت سفينتين في مضيق هرمز ليلة أمس، عن طريق تعطيل أنظمتهما. ولم يذكر الحرس الثوري اسمي السفينتين المعنيتين.