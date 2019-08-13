 مصر تصدر بيانا بعد اجتماع قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصر تصدر بيانا بعد اجتماع قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية
الشروق
نشر فى : الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 12:29 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 12:29 ص

استضافت مصر، على مدى اليومين الماضيين اجتماعا هاما بين قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنها الجبهة الثورية، بغرض تحقيق السلام في السودان كقضية رئيسية تهم جميع الأشقاء في السودان ودعماً للوثيقة الدستورية المقرر التوقيع عليها في السابع عشر من الشهر الجاري.

تبادل المشاركون في الاجتماع الآراء واتفقوا على عرض ما تم التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم.

وأكدت مصر مواصلة اتصالاتها مع الأشقاء في السودان، ودول الجوار للسودان والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك، ودعم الحكومة السودانية الجديدة فى سعيها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.


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