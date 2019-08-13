حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع

يشهد المسجد الحرام وساحاته، توافد الحجاج في اليوم الثاني من أيام التشريق من مشعر منى لأداء طواف الوداع للمتعجلين، حيث استعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال هذه الحشود وفق خطتها التنظيمية المعدة لحج هذا العام 1440هـ.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية /واس/ الثلاثاء، أن إدارة الأبواب بالمسجد الحرام حددت عددا من الأبواب للدخول والخروج بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمنع حدوث حالات الازدحام بسبب كثافة قاصدي المسجد الحرام، وفتح عددٍ من الجسور لدخول العربات وكبار السن إلى أدوار الميزان المخصصة للعربات فقط، وفتح أبواب المصاعد لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الدور الأول وأدوار الميزان والسطح.

ودعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي، حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام بالتعليمات الموجودة على الشاشات الخارجية والاتجاه إلى الأدوار العلوية لأداء الطواف بعيدًا عن مواطن الازدحام والتكدس، وذلك حفاظًا على سلامتهم وسلامة غيرهم من الحجاج.

وفي السياق ذاته، غادر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، مشعر منى إلى مكة المكرمة بعد أن رموا الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة لعام 1440هـ، متجهين إلى البيت الحرام لأداء طواف الوداع.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة استضافت خلال حج هذا العام 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من مختلف دول العالم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.