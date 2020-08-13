أوكرانيا تسجل 1592 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت السلطات الصحية في أوكرانيا تسجيل 1592 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 88 ألفا و140 حالة.

ووفقا للبيانات المقدمة من نظام مراقبة وباء فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، وفقا لوكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، فإن البلاد سجلت أيضا 22 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس التاجي و530 حالة شفاء تام خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المجمل، سجلت أوكرانيا 1992 حالة وفاة مرتبطة بالمرض و46 ألفا و216 حالة تعافي منذ بداية الوباء.